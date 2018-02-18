به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی «هرمنوتیک فلسفی» در روزهای ۷ تا ۸ فوریه ۲۰۱۹ در آمستردام- هلند برگزار میشود.
این کنفرانس با هدف جمعآوری دانشمندان برجسته علمی، محققان و پژوهشگران جهت تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات در مورد هرمنوتیک فلسفی برگزار میشود.
محور کلی موضوعات کنفرانس شامل پایستگیهای رمانتیک، نقد دلیل تاریخی، هستیشناسی روشنگرانه، انسانگرایی هرمنوتیک، واقعیت و ارتباطات، نقد ایدئولوژی، سمفونی و پست سازهگرایی و هرمنوتیک و پراگماتیسم است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود تا ۷ آوریل ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/amsterdam/ICPH?step=۲ در این همایش مشارکت نمایند.
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