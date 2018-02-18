به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۸ تا ۱۳ اسفندماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود.

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی

۶۳ کیلوگرم: کرامت عبدولی

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی یا حسین اسدی

۷۲ کیلوگرم: مجید خلیلی

۷۸ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری

۹۷ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمدعلی چمیانی- داود گیل نیرنگ- رسول جزینی- لقمان رضایی

مدیر فنی تیم های ملی: احد پازاج

سرپرست: سید موسی طباطبایی



کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: یونس امامی

۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

۷۹ کیلوگرم: عزت اله اکبری

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی- علیرضا کریمی (همراه)

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری

سرمربی: رسول خادم

مربی اول: محمد طلایی

سرمربی تیم امید: علیرضا رضایی

مربیان: فردین معصومی – مصطفی میرعمادیان- مهدی برائتی

سرپرست: هادی حبیبی



پزشک: تورج ملک محمدی

پزشک تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: محمد علیزاده

داوران: محمدابراهیم امامی- اردوان صاحب- مزدک گیتی- محمد مصلایی پور

نماینده فدراسیون: رضا لایق

دبیرکل کنفدراسیون آسیا: حمید بنی تمیم