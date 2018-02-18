به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۸ تا ۱۳ اسفندماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود.
اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری
۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی
۶۳ کیلوگرم: کرامت عبدولی
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی یا حسین اسدی
۷۲ کیلوگرم: مجید خلیلی
۷۸ کیلوگرم: محمدعلی گرایی
۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری
۹۷ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمدعلی چمیانی- داود گیل نیرنگ- رسول جزینی- لقمان رضایی
مدیر فنی تیم های ملی: احد پازاج
سرپرست: سید موسی طباطبایی
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا
۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی
۶۵ کیلوگرم: یونس امامی
۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی
۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی
۷۹ کیلوگرم: عزت اله اکبری
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی- علیرضا کریمی (همراه)
۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری
سرمربی: رسول خادم
مربی اول: محمد طلایی
سرمربی تیم امید: علیرضا رضایی
مربیان: فردین معصومی – مصطفی میرعمادیان- مهدی برائتی
سرپرست: هادی حبیبی
پزشک: تورج ملک محمدی
پزشک تغذیه: رامین امیرساسان
ماساژور: محمد علیزاده
داوران: محمدابراهیم امامی- اردوان صاحب- مزدک گیتی- محمد مصلایی پور
نماینده فدراسیون: رضا لایق
دبیرکل کنفدراسیون آسیا: حمید بنی تمیم
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