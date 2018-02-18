کاهش مصرف مواد سنگین بین دانشجویان/ آمار شکست عشقی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگارمهر، منصوره سادات صادقی در بیست و نهمین همایش مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه ها که در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد با اشاره به چشم انداز نظام مشاوره دانشجویی در افق ۱۴۰۴ گفت: مددکاری افزایش یافته است ولی هنوز کافی نیست و باید روی آن بیشتر تاکید شود.

وی ادامه داد: بررسی مقاطع تحصیلی کارکنان مراکز مشاوره دانشگاهها، رشد مقطع دکتری را نشان می دهد ولی ۵۵ درصد مقطع تحصیلی کارکنان این مراکز، کارشناسی ارشد است.

بیشترین اختلالات دانشجویان ارتباطی است

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان افزود: ۲۱۱ هزار و ۵۸۱ جلسه طی سال های ۹۲ تا ۹۵ برگزار شده که براساس بررسی های صورت گرفته در این جلسات، بیشترین اختلالات دانشجویان مربوط به اختلالات ارتباطی بوده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ و ۹۵ نیز مشکلات ارتباطی دانشجویان رشد داشته است، گفت: آمار مشکلات ارتباطی دانشجویان در سال ۹۲ تا ۹۵ بالا بوده اما درسال ۹۴ و ۹۵ نیز رشد داشته است. این نشان می دهد باید برنامه تخصصی در این خصوص در دانشگاه ها برگزار شود.

صادقی در ادامه به بحث همخانگی (ازدواج سفید) اشاره کرد و گفت: ما باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم چون یک سری نگرش ها در حال تغییر است.

وی افزود: تعداد شرکت کنندگان دانشجو در جلسات مشاوره طی سال ۹۵ حدود ۱۱۸ هزار نفر بوده است که بیشترین درصد مراجعه کنندگان مربوط به دانشجویان خانم است و همچنین دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل به مرکز مشاوره مراجعه کرده اند که بیشترین مشکل نیز اختلالات ارتباطی بوده است.

راه اندازی مشاوره های تلفنی و الکترونیکی در دانشگاهها

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان با تاکید براینکه مراکز مشاوره دانشگاهی، خوابگاهی توسعه یافته است، اظهار امیدواری کرد که مشاوران تلفنی و الکترونیکی نیز در تمام دانشگاه ها راه اندازی شود.

کاهش مصرف مواد سنگین در بین دانشجویان

وی در ادامه به برخی از نتایج طرح سیمای زندگی دانشجویی اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که ما در سیمای زندگی دانشجویی با آن مواجه هستیم مصرف مواد مخدر است. براساس این طرح در سال ۹۵-۹۴، مصرف مواد، سیگار، قلیان و مشروبات الکلی کمی افزایش یافته و مصرف مواد سنگین کاهش یافته است.

صادقی افزود: برهمین اساس تفاهم نامه ای را با ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد کرده ایم؛ همچنین طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» و طرح «پیام پیشگیری از مواد مخدر» تهیه شده که باید اجرایی شود. در این زمینه فعالیت های خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به راه اندازی کانون های همیاران سلامت در دانشگاه ها و انتشار و توزیع بروشورهایی دراین رابطه، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ دانشگاه و ۱۵۵ شعبه درگیر طرح کانون همیاران سلامت هستند.

نرخ بالای خودکشی در آمریکا

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان به آسیب اجتماعی خودکشی اشاره کرد و گفت: نرخ خودکشی را معمولا دربین ۱۰۰ هزار جمعیت دانشجویی بررسی می کنند که این آسیب در کشورهایی مانند آمریکا بالا است و باید ما نیز مراقب باشیم نتایج نرخ خودکشی نشان می دهد باید نسبت به تغییر روش ها اقدام کنیم.

پرتاب از بلندی یکی از روشهای خودکشی دانشجویان

وی خطاب به روسای مراکز مشاوره، ادامه داد: پرتاب از بلندی یکی از روش های خودکشی دانشجویان است که از دانشگاه ها بخواهید برای خوابگاه هایی که نرده ندارند، نرده پیش بینی کنند. همچنین اتاق های دانشجویی پر خطر را در طبقه همکف قرار دهند.

صادقی از تهیه برنامه جامع پیشگیری خودکشی دانشجویان نیز خبر داد و گفت: یکی از مولفه های خودکشی عدم امنیتی است که دانشجو احساس می کند.

شکست عشقی زمینه خودکشی دانشجویان

وی در ادامه به شکست های عاطفی بین دانشجویان اشاره کرد و ادامه داد: در سال های اخیر ۴۰ درصد دانشجویان درگیر رابطه عاطفی با جنس مخالف هستند ۲۵ تا ۳۰ درصد دانشجویان شکست عشقی داشته اند که شکست عشقی زمینه خودکشی بوده است.

صادقی در ادامه به طرح نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: میزان نا امیدی و افسردگی بین دانشجویان بالا است برهمین اساس این طرح تدوین شده است.