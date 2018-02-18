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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

امکان لغو ممنوعیت پرواز در فرودگاه های اقلیم کردستان عراق

امکان لغو ممنوعیت پرواز در فرودگاه های اقلیم کردستان عراق

مسرور بارزانی اعلام کرد در دیداری که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با نخست وزیر عراق داشته است، حیدر العبادی وعده داده ممنوعیت پرواز در فرودگاه های اقلیم کردستان را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای پرس،«مسرور بارزانی»  مشاور شورای امنیتی اقلیم کردستان و پسر «مسعود بارزانی» اعلام کرد که هیأت اقلیم کردستان در حاشیه نشست امنیتی زوریخ با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دیدار کرده است.

بر اساس این خبر مسرور بارزانی گفت که حیدر العبادی وعده داده که مه اختلاف های موجود میان اربیل و بغداد حل و فصل شود و همچنین اعلام آمادگی کرده تا وضعیت پرواز ممنوع در فرودگاه های بین المللی اقلیم کردستان برداشته شود.

مسرور بارزانی گفت که امیدوار است قانون اساسی راهکار حل مشکلات موجود میان اربیل و بغداد باشد و تأکید کرد که دولت مرکزی دیدگاه ها و نظرات و دلایل خود را دارد اما در دیداری که با حیدر العبادی و هیأت همراه او داشتیم به دیدگاه های جدیدی دست پیدا کردیم وعده داده شد که بخشی از مشکلات اقلیم کردستان حل و فصل شود.

مشاور شورای امنیتی اقلیم کردستان تأکید کرد که حیدر العبادی وعده داده در صورت رفع برخی مسائل فنی آمادگی دارد تا ممنوعیت پرواز در فرودگاه های بین المللی اقلیم کردستان را رفع کند.

کد مطلب 4230859

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