جمع آوری زکات در زنجان رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، بر ترویج فرهنگ زکات در جامعه تأکید کرد و افزود: باید این امر مهم در جامعه به خوبی تبیین شود.
وی اظهار کرد: زکات جمعآوریشده در استان زنجان طی ۱۰ ماهه سال جاری هشت میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد دارد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان گفت: برنامهریزیشده است تا پایان امسال ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات در استان زنجان جمعآوری شود.
صفری ابراز کرد: ۶۰ درصد زکات جمعآوریشده باید صرف فقرا و ۴۰ درصد صرف پروژهها شود گفت: در استان زنجان ۶۵ درصد زکات جمعآوریشده صرف فقرا و ۳۵ درصد صرف پروژههای عمرانی شده است.
مدیرکل کمیته امداد رسالت شورای زکات را گفتمان سازی و جریان سازی در حوزه ترویج و فرهنگسازی پرداخت زکات در جامعه اعلام کرد و افزود: ترویج، نشر، فرهنگسازی و جمعآوری زکات از شاخصهای اثرگذار در اقتصاد مقاومتی در جامعه اسلامی است.
وی یادآور شد: باید از ظرفیت روحانیون بهعنوان یکی از عوامل مهم در فرهنگسازی زکات استفاده کرد.
نظر شما