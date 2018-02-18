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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

برگزاری کارگاه آموزشی طرح بی‌زباله برای پرسنل خدماتی محیط زیست

برگزاری کارگاه آموزشی طرح بی‌زباله برای پرسنل خدماتی محیط زیست

در راستای اجرایی شدن طرح بی زباله کارگاه آموزشی ویژه ۸۰ نفر از پرسنل خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست در روز یکشنبه ۲۹ بهمن در طبقه دهم ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، طرح «بی‌زباله» اقدامی است از طرف معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست که با هدف ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری جامعه و با شعار «باید اول از خودمان شروع کنیم»؛ به استقبال بهار می رود.

در این طرح که از اول دی ماه سالجاری آغاز شده است و تا ۱۳ فرودین ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت؛ برنامه های متنوعی برای آگاه سازی مردم و مسئولین به منظور کاهش تولید و مدیریت تفکیک زباله طرح ریزی شده است که بخشی از این برنامه ها برای پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام بوده و کارگاه آموزشی برای پرسنل خدماتی سازمان نیز یکی از این برنامه ها است.  

طرح «بی‌زباله» در گام نخست دولتمردان، برنامه ریزان و مجریان طرح های آموزشی - فرهنگی را نشانه گرفته تا با انجام اقداماتی هر چند کوچک، ولی منطبق و سازگار با محیط زیست بتواند به انتقال و ترویج پیام های محیط زیستی در جامعه بپردازد و این درک و آگاهی در مردم نهادینه شود که برای داشتن محیط زیستی سالم و به دور از هرگونه آلودگی نباید منتظر اقدامات دیگران شویم و قطعاً باید از خودمان شروع کنیم.

دفتر آموزش محیط زیست امیدوار است چنین طرح هایی با اعتماد سازی در بین آحاد جامعه و جلب مشارکت آگاهانه و داوطلبانه آن ها، زمینه وفاق و همدلی دولت و مردم را برای ایجاد عزمی راسخ به منظور حفاظت از محیط زیست و طبیعت زیبای وطن مهیا کند.

کد مطلب 4230886

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