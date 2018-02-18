به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، طرح «بی‌زباله» اقدامی است از طرف معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست که با هدف ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری جامعه و با شعار «باید اول از خودمان شروع کنیم»؛ به استقبال بهار می رود.

در این طرح که از اول دی ماه سالجاری آغاز شده است و تا ۱۳ فرودین ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت؛ برنامه های متنوعی برای آگاه سازی مردم و مسئولین به منظور کاهش تولید و مدیریت تفکیک زباله طرح ریزی شده است که بخشی از این برنامه ها برای پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام بوده و کارگاه آموزشی برای پرسنل خدماتی سازمان نیز یکی از این برنامه ها است.

طرح «بی‌زباله» در گام نخست دولتمردان، برنامه ریزان و مجریان طرح های آموزشی - فرهنگی را نشانه گرفته تا با انجام اقداماتی هر چند کوچک، ولی منطبق و سازگار با محیط زیست بتواند به انتقال و ترویج پیام های محیط زیستی در جامعه بپردازد و این درک و آگاهی در مردم نهادینه شود که برای داشتن محیط زیستی سالم و به دور از هرگونه آلودگی نباید منتظر اقدامات دیگران شویم و قطعاً باید از خودمان شروع کنیم.

دفتر آموزش محیط زیست امیدوار است چنین طرح هایی با اعتماد سازی در بین آحاد جامعه و جلب مشارکت آگاهانه و داوطلبانه آن ها، زمینه وفاق و همدلی دولت و مردم را برای ایجاد عزمی راسخ به منظور حفاظت از محیط زیست و طبیعت زیبای وطن مهیا کند.