گزینه نظامی آخرین راه حل مقابله با تهدیدهای هسته ای کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «چو می ای» رئیس هیات کره جنوبی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: گزینه نظامی آخرین راه حل مقابله با تهدیدات هسته ای پیونگ یانگ است زیرا سئول دارای توانایی های بالایی برای جلوگیری از تهدیدات هسته ای کره شمالی است.

وی در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان اظهار امیدواری کرد مشارکت پیونگ یانگ در المپیک زمستانی پیونگ چان' باعث تقویت روابط دو کشور و کاهش تحرکات کره شمالی شود.

رئیس هیات کره جنوبی در کنفرانس امنیتی مونیخ در ادامه گفت: پیش شرط بهبود روابط بین کره ای، توقف تحرکات کره شمالی و نشان دادن اراده این کشور مبنی بر انحلال هسته ای است.

چو اظهار امیدواری کرد گفتگوهای بین کره ای که با ورزش آغاز شده است به مراحل بعدی مانند همکاری اقتصادی بین دو کره نیز برسد.

او برنامه هسته ای کره شمالی را بزرگترین چالش برای امنیت هسته ای منطقه عنوان کرد و گفت: این موضوع نیازمند مقابله با رویکرد دراز مدت است.