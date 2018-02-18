۸۰درصد فعالیت های مرکز مشاوره وزارت علوم طی ۱۰ سال گذشته انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع حمید یعقوبی رئیس سابق مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و معارفه منصوره سادات صادقی رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، امروز در بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور در دانشگاه امیرکبیر با حضور ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

حمید یعقوبی گفت: من همیشه خود را سخنگوی مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه ها می دانستم. طی این سال ها چند اصل را رعایت کرده ام اولین اصل، اصل مشارکت است که هیچ تصمیمی را به صورت فردی نگرفته ام.

وی ادامه داد: کار خوب دیگری که در مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان انجام گرفت این است که کمیته مشورتی راهبردی تشکیل داده بودیم که طی ۱۰ سال گذشته هر هفته جلسه آن برگزار شده است.

رئیس سابق مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: ۸۰ درصد فعالیت های مرکز مشاوره طی ۱۰ سال گذشته انجام شده است.

یعقوبی افزود: مهمترین نقطه ضعف من این بود که نتوانستم ساختار تشکیلاتی مرکز مشاوره را تقویت کنم که امیدوارم رئیس جدید مرکز بتواند این ساختار را تقویت کند.