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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

بهره برداری از ۳ قطعه زمین چمن مصنوعی در مرکز تهران

بهره برداری از ۳ قطعه زمین چمن مصنوعی در مرکز تهران

معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۰ از افتتاح زمین چمن مصنوعی محله هاشمی و بریانک، و اتمام مرمت و تعویض چمن مصنوعی جیحون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی فراهی زاده ضمن اعلام این خبر با اشاره به اجرای برنامه های راهبردی مدیریت شهری مبنی بر ایجاد و توسعه زیرساخت های ورزشی در محلات گفت: طی ۶ ماه گذشته، ۳ زمین چمن مصنوعی در محلات "هاشمی،  بریانک و جیحون" اجرا و به مرحله بهره برداری رسید.

برگزاری نخستین دوره مسابقه های محلی نشاط سالمندی

نخستین دوره مسابقه های محلی نشاط سالمندی به منظور افزایش روحیه شادابی و نشاط،افراد بالای ۶۰ سال در ۶ رشته برگزار می شود.

مسابقات نشاط سالمندی با هدف حمایت اجتماعی از سالمندان، تقویت روحیه جمعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی، شناخت توانمندی ها و تمرین برای فعالیت های جمعی، با آموزش در ۶ رشته بازی های بومی اعم از "تنگه توپی، عصا و شال، دایره و سنگ، کوزه به سر، جمله سازی صفحه ای و خانه رویایی" آغاز شد.

گفتنی است مسابقات نشاط سالمندی با حضور ۶ تیم و عضویت سالمندان بالای ۶۰ سال در حال برگزاری جلسات توجیهی و یادگیری است و تیم های شرکت کننده در هر یک از رشته های ورزشی، به میزبانی یکی از مناطق در فضایی با نشاط و سازنده به رقابت خواهند پرداخت.

احیاء بازی های خیابانی و محلی

شهردار منطقه ۱۰ از احیاء بازی های خیابانی و محلی و اهتمام برای تحقق راهبرد شهر دوستدار کودک خبر داد.

سهیلا صادق زاده مهم ترین مقوله این حوزه را ارتقاء فرهنگ شهروندی عنوان کرد و افزود: ابتکار شاخص منطقه در حوزه کودکان اجرای برنامه خیابان در دست بچه ها بود که در آذر ماه سال جاری در خیابان رودکی برگزار شد و با توجه به استقبال شهروندان برنامه ریزی برای اجرای مستمر آن در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین در ابعاد کوچکتر نیز بازی های بومی و محلی بار دیگر در منطقه احیاء می شود که راه‌حل و ابتکاری برای یادآوری و معرفی بازی‌های سالم و پرنشاط به کودکان است و به دلیل انجام آن ها در هوای آزاد و داشتن تحرک زیاد به صورت گروهی، نشاط و سلامت را به کودکان هدیه می‌کند و تمرینی برای شکل گیری روابط اجتماعی و ایجاد روحیه تعاون و همکاری می باشد.

شهردار منطقه خاطر نشان کرد: فراهم سازی بستر مناسب برای حضور آزادانه اقشار مختلف شهروندان در فضاها و عرصه های عمومی، خودگردان شدن محلات، راه اندازی شورای آموزش شهروندی و شورای تخصصی شهر دوستدار کودک، اعطای حکم شهرداران مدارس و همکاری تنگاتنگ با آموزش و پرورش و عمل به تعهدات دو جانبه، حضور پررنگ در جشنواره ها و کسب عنوان نخست رباتیک از دیگر برنامه هایی است که با تحقق مشارکت شهروندان اجرا شده است.

کد مطلب 4230900

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