به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد وقف استان زنجان در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، افزود: ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف از ضروریات جامعه است و اقدامات خوبی درزمینهٔ ترویج فرهنگ وقف در جامعه صورت گرفته است، ولی این اقدامات کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه وقف آن‌طور که باید به‌صورت شایسته در زندگی مردم نهادینه نشده است، ادامه داد: ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف از ضروریات جامعه است و در حال حاضر با وجود تلاش های صورت گرفته، با نقطه مطلوب در زمینه توجه به وقف فاصله داریم.

جنتی بابیان اینکه موقوفات قرآنی در استان زنجان کم است، اظهار کرد: کمترین موقوفات درزمینه امور قرآنی در جامعه است و بخشی از موقوفات مربوط به عزاداری و روضه‌خوانی برای اهل بیت (ع) به ویژه امام حسین (ع) است، به همین جهت از محل عواید موقوفات نسبت به برگزاری برنامه‌ها در این بخش اقدام می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری ایام فاطمیه نیز باید عاشورایی برگزار شود، گفت: مبلغین باید در مجالس و محافل ایام فاطمیه در خصوص ترویج فرهنگ وقف به‌ویژه حضرت زهرا (س) تأکید ویژه داشته و مردم را نسبت به این موضوع ترغیب کنند.

جنتی تصریح کرد: متأسفانه فعالیت‌های فرهنگی صورت گرفته در این زمینه در شأن استان زنجان نبوده و باید این مهم به خوبی مدنظر قرار گیرد و تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف از وظایف ذاتی اداره اوقاف و امور خیریه است.

وی مباحث قرآنی و توسعه حوزه‌های علمیه را ازجمله موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: متأسفانه در جامعه این موضوعات موقوفات کمتری را به خود اختصاص داده‌اند.