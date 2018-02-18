شناسایی بافت های فرسوده در البرز/ساماندهی نیازمند عزم همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه ستاد بازآفرینی استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بازآفرینی محلات و لزوم ساماندهی بافت های فرسوده یکی از بحث های اساسی کشور است، اظهار کرد: این مهم مورد تاکید رییس جمهور قرار دارد به همین منظور باید با جدیت بیشتری در این حوزه قدم برداشت.

وی با اشاره به اینکه با مشکلاتی چون حاشیه نشینی و بافت های فرسوده در کشور رو به رو هستیم که بایستی برای رفع این مسائل تمام دستگاه های اجرایی مربوطه وارد عمل شوند، افزود: بافت های فرسوده شناسایی شده باید با عزم جدی تمامی دستگاه ها ساماندهی شوند، ارگانی چون شهرداری و راه و شهرسازی به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیستند.

استاندار البرز اعلام کرد: بافت های فرسوده و مناطق حاشیه نشین، بافت هایی هستند که با توسعه شهری، توسعه و ارتقا پیدا نکرده است و این توسعه نامتوازن سبب بروز معضلات عدیده ای شده است.

وی با بیان اینکه برخی بافت های باستانی نیز به بافت های فرسوده تبدیل شده که رفع مشکلات این حوزه نیز به بررسی دقیق نیاز دارد، اظهار کرد: متاسفانه عرصه هایی که تحت حمایت دولت ها شکل گرفت و اراضی ای که در گذشته به دهک های پایین داده شده فاقد امکانات لازم بوده است.

نجفی با اشاره به اینکه حاشینه نشینی جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر در کشور به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بدون شک علاوه بر مشکلات اقتصادی، مردم با این مسائل نیز رو به رو هستند که باید با برنامه ریزی دقیق و مدون مورد توجه قرار گیرد.