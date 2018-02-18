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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

مدیرکل اوقاف خراسان‌جنوبی:

۱۲۰ وقف از ابتدای سال ۹۶ در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است

۱۲۰ وقف از ابتدای سال ۹۶ در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است

بیرجند- مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: ۱۲۰ وقف از ابتدای سال جاری در استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور هاشمی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون ۱۲۰ وقف در خراسان‌جنوبی به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۷ مورد وقف بر قرآن بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ۱۴ مورد نیز وقف بر حوزه‌های علمیه بوده است، بیان کرد: وقف بر ایتام و وقف بر جهیزیه نیز از دیگر نیات واقفان خیر اندیش در سال جاری بوده است.

هاشمی ادامه داد: در دهه دوم ایام فاطمیه سوگواره یاس نبوی در ۴۸ بقعه محوری خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود که ۲۴ مبلغ اعزامی از قم و ۳۲ مبلغ بومی در این سوگواره امر تبلیغ را عهده‌دار هستند.

وی افزود: همزمان با سوگواره یاس نبوی ۱۶ خیمه معرفت، ۹ نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی، ۳۶ اجتماع بزرگ در صبح شهادت و ۱۷ مورد اطعام عزاداران، ۱۷ مورد ایستگاه همه واقف باشیم، ۲۶ مورد قرائت زیارتنامه فدکیه و ۱۵ خیمه مشاوره را داریم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در صبح دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در امامزاده عبدالله روستای کارشک خضری میزبان دو شهید گمنام خواهیم بود، یادآور شد: در این مراسم روایتگری رزمندگان دفاع مقدس، قرائت قرآن با حضور قاری بین‌المللی و پخش زنده از صدا و سیمای استان را داریم.

کد مطلب 4230911

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