اعزام یک تیم عملیاتی از فارس به محل حادثه هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس از آماده باش کامل تیم های امدادی این جمعیت به منظور اعزام به منطقه سقوط هواپیما در سمیرم خبر داد.

فیض اله جعفری ضمن ابراز تاسف و تاثر از حادثه سقوط هواپیمای آسمان ، اظهار کرد: با توجه به مجاورت استان فارس به منطقه رویداد حادثه، ۵ تیم عملیاتی از استان فارس به صورت آماده باش کامل درآمدند.

جعفری تصریح کرد: تیم های عملیاتی از شهرستان های سپیدان ، رستم، کازرون و نورآبادممسنی به صورت آماده باش درآمدند تا در صورت نیاز به منطقه اعزام شوند.

وی بیان کرد: تا این لحظه یک تیم عملیاتی ۵ نفره از شهرستان اقلید به منظقه اعزام شد.