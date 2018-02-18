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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

شهردار کرج:

نخستین بلوک شهری در بافت فرسوده کرج احداث می شود

نخستین بلوک شهری در بافت فرسوده کرج احداث می شود

کرج- شهردار کرج با بیان اینکه نخستین بلوک شهری در بافت فرسوده کلانشهر کرج برای بهسازی احداث می شود، گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری نخستین پروانه این بلوک شهری صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نصیری در جلسه ستاد بازآفرینی استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه تفکیک بافت فرسوده و خرید املاک به قیمتی پایین تنها ساکنان را به چند کیلومتر دورتر سوق داده و شهروندان را به سکونت در خانه ای مشابه گذشته، هدایت خواهد کرد، افزود: به طور قطع بهسازی مناطق فرسوده شرایط را برای زندگی مردم کم برخوردار مطلوب خواهد ساخت.

شهردار کرج افزود: برای نخستین بار در کرج و بر اساس سیاست های کلان کشور همچنین تاکید رئیس جمهور، اولین بلوک شهری در بافت فرسوده این کلانشهر برای بهسازی احداث خواهد شد که امیدواریم تا پایان سال جاری نخستین پروانه این طرح صادر شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش های مختلف و مرتبط با بحث ساماندهی بافت های فرسوده، تصریح کرد: نقش سرمایه گذاران در اجرای طرح های کوچک و بزرگ شهری همچنین ورود آن ها به بحث بافت فرسوده اقدام مثبتی است.

شهردار کرج تاکید کرد: موضوع بافت فرسوده یکی از نگرانی های اصلی استان البرز از جمله کلانشهر کرج محسوب می شود، این مهم در البرز و کرج به عنوان مطالبه جدی مردم و نگرانی اصلی مدیران است، علی رغم اینکه از سال های قبل مباحث مختلفی در خصوص ساماندهی بافت فرسوده مطرح شده اما اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی تپه مرادآب از جمله مهم ترین برنامه های در دستور کار شهرداری کرج در سال آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تپه مرادآب به نماد توسعه کرج تبدیل شود.

کد مطلب 4230916

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