اتوبوس حامل مواد مخدردر استهبان به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود امجدی گفت: ماموران انتظامی شهرستان نی ریز در اجرای طرح مقابله با ورود مواد مخدر و کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مظنون و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۹ کیلو و ۵۵۰ گرم شیشه و هروئین که به طرز ماهرانه ای در قسمت های مختلف خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

سرهنگ امجدی با بیان اینکه در این رابطه ۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: اقدامات قاچاقچیان کالا در این شهرستان به هیچ وجه از چشمان تیز بین پلیس دور نخواهد ماند.