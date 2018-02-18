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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

اتوبوس حامل مواد مخدردر استهبان به مقصد نرسید

اتوبوس حامل مواد مخدردر استهبان به مقصد نرسید

شیراز- فرمانده انتظامی استهبان از کشف ۱۹ کیلو و ۵۵۰ گرم شیشه و هروئین از یک اتوبوس در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  داود امجدی  گفت: ماموران انتظامی  شهرستان نی ریز در اجرای طرح مقابله با ورود مواد مخدر و کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس  مظنون و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۹ کیلو و ۵۵۰ گرم شیشه و هروئین که به طرز ماهرانه ای در قسمت های مختلف خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

سرهنگ امجدی با بیان اینکه در این رابطه ۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: اقدامات قاچاقچیان کالا در این شهرستان به هیچ وجه از چشمان تیز بین پلیس دور نخواهد ماند.

کد مطلب 4230918

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