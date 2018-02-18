کمدی های ادامه دار نتانیاهو اینبار در مونیخ اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کنفرانس امنیتی مونیخ، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل، با نمایش تکه ای آهن پاره در کنفرانس مونیخ گفت: این قطعه ای از پهپاد ایرانی است؛ آقای ظریف این را می شناسی؟ مال شماست!

وی ایران را به یک ببر تشبیه کرد و گفت: توافق برجام تنها کاری که کرد این بود که «ببر خشمگین ایرانی را از بند رها کرد.»

نتانیاهو در بخشی از سخنان خود «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران، را به دروغگویی متهم کرده و گفت: وزیر خارجه ایران با سخنوری دروغ می‌گوید. اگر می‌خواهی پیامی به تهران ببری، به آنها بگو عزم اسرائیل را آزمایش نکنید.

نتانیاهو سخنرانی خود را با مقایسه توافق هسته ای وین (برجام) با توافق مونیخ پیش از جنگ جهانی آغاز کرد و بعد به نزدیکی رژیم صهیونیستی با اعراب اشاره کرد و گفت: اقدامات ایران در منطقه یک پیامد مثبت هم داشته و موجب نزدیکی بی سابقه عربها با اسرائیل شده است.

وی در مورد موضع اروپا در خصوص برجام با تاکید بر اینکه اروپایی‌ها می‌خواهند برای منافع اقتصادی خود از ایران، برجام را حفظ کنند، توضیح داد که جامعه اقتصادی ایران بسیار بزرگتر از اسرائیل است،‌ پس اروپا باید انتخاب کند یا می‌خواهد با جامعه اقتصادی ایران باشد یا آمریکا.

وی با پیشنهاد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در موضوع برنامه موشکی‌، افزود: «زمان آن رسیده رفتارهای ایران را متوقف کنیم، اگر می‌توانید با توافق هسته‌ای این کار را انجام دهید اگر هم نمی‌توانید آن را لغو کنید.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: اسرائیل از ایجاد پایگاههای ایران در سوریه جلوگیری خواهد کرد. ما بدون تردید از خود دفاع خواهیم کرد نه تنها علیه دست نشاندگان ایران بلکه خود ایران اقدام خواهیم کرد!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) با تکرار ادعاهای بی‌اساس همیشگی علیه ایران، گفت حکومت ایران می‌خواهد امپراطوری از تهران تا طرطوس ایجاد کرده و دریای خزر را به مدیترانه وصل کند.

نتانیاهو طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به توافق هسته‌ای ایران، مدعی شد، توافقی که قرار بود باعث صلح و امنیت جهانی شود، رژیم ایران را جسورتر کرده و شمارش معکوس برای زرادخانه هسته‌ای ایران را آغاز کرده است.

وی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به حادثه مونیخ در المپیک سال ۱۹۷۲ که طی آن ۱۱ ورزشکار اسرائیلی در فرودگاه مونیخ کشته شدند و همچنین هلوکاست، گفت: «ایران (اما) آلمان نازی نیست، تفاوت‌های زیادی دارند.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه آزادی دینی یهودیان در ایران نقض می‌شود، افزود: ایران بارها تمایلش برای نابودی اسرائیل را اعلام کرده است...ایران می‌خواهد بر منطقه مسلط شود...ایران می‌خواهد دنیا را تحت کنترل خود بگیرد. اگر ایران به سلاح هسته‌ای تجهیز شود، بسیار خطرناک‌تر چیزی که هم‌اکنون است، خواهد بود...توافق هسته‌ای ایران را میانه‌رو نکرده بلکه ببر خطرناک ایرانی را در منطقه و جهان رها کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه نفوذ ایران در منطقه باعث نزدیکی بی‌سابقه کشورهای عربی و اسرائیل شده است، افزود: «و به نظرم این باعث رسیدن به صلح با آنها خواهد شد. شاید در نهایت هم توافق سازش با فلسطینیان را درپی داشته باشد.»

نتانیاهو در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود گفت: «اگر ستیزه‌جویی ایران ادامه یابد و به تشکیل امپراطوری از تهران تا طرطوس و متصل کردن دریای خزر به دریای مدیترانه ادامه دهد، اسرائیل نیز خطوط قرمزی دارد که در صورت نقض شدن آنها، اقدام خواهد کرد.»

وی با اشاره به حادثه شنبه گذشته (وارد شدن پهپادی به حریم هوایی فلسطین اشغالی، حمله جنگنده‌های اسرائیلی به سوریه و سپس ساقط شدن یکی از آنها توسط پدافند هوایی سوریه) گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران حلقه محاصره اطراف آنها را تنگ‌تر کند

نخست وزیر رژیم اسرائیل، با تکرار ادعای تمایل ایران برای تاسیس پایگاه نظامی در سوریه، تاکید کرد: «در صورتی که لازم باشد، علیه آن اقدام می‌کنیم، نه فقط علیه گروه‌های مورد حمایت ایران، بلکه علیه خود ایران اقدام (نظامی) می‌کنیم».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد مشکل و دعوایی با مردم ایران نداشته اما بسیار مصمم هستند که ستیزه‌جویی حکومت ایران را خنثی کنند.

وی در ادامه شوی ضد ایرانی خود، نقشه‌ای را نشان داد که در آن مناطق تحت کنترل گروه تروریستی داعش با مناطقی در خاورمیانه ایران در آنها نفوذ کرده، مقایسه شده بود.

نتانیاهو با ادعای اینکه ایران به دنبال تغییر قواعد میدانی در سوریه است، اضافه کرد: «ایران در سوریه پایگاه دریایی و زمینی تاسیس کرده است...آنها می‌خواهند پایگاه هوایی نیز ایجاد کنند...ما اجازه چنین چیزی را نمی‌دهیم و حرف‌هایمان را با عمل ثابت می‌کنیم.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار اینکه ایران قصد تغییر قواعد میدانی در لبنان را نیز دارد، مدعی شد: «ایران می‌خواهند علاوه بر 100هزار موشکی که حزب‌الله دارد، موشک‌های نقطه‌زن نیز در اختیار آنها قرار دهد. سلاح‌هایی که قواعد بازی در منطقه را تغییر می‌دهد».

وی سپس در پاسخ به سوالی درباره توافق هسته‌ای گفت: «کاری ندارم توافق اصلاح می‌شود یا لغو، بلکه ما می‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند...البته اگر برجام در واشنگتن نیز تایید نشود، باز هم اتفاقی نخواهد افتاد.»

نخست وزیر رژیم اسرائیل درباره آینده راهکار دو دولتی در فلسطین نیز گفت که فلسطینیان باید اختیار اداره خود را داشته باشند اما نباید توانایی تهدید کردن اسرائیل را داشته باشند.

نتانیاهو در پایان ادعا کرد: «از غزه بیرون رفتیم، ایران از طریق حماس وارد آن شد، از لبنان بیرون رفتیم، ایران با حزب‌الله وارد شد...پس لازم است که ما امنیت منطقه را در دست بگیریم.»