رصد دقیق منطقه توسط شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری اصفهان

غلام رضا قائدیها در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معاون عمرانی استاندار، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان و مدیران دستگاه های اجرایی در حال حاضر در این ستاد حضور دارند بیان داشت در حال رصد شرایط هستیم.

وی ادامه داد: کلیه موارد لحظه به لحظه دنبال و رصد می شود و بر اساس شرایط و رصد دنبال هستیم تا تسهیلات لازم جهت امداد رسانی و جستجوی بهتر و موارد تامینی و امدادی را فراهم کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص روئیت هواپیما از سوی تیم ها نیز به خبرنگار مهر گفت: از چند منطقه ما تیم های امدادی را به محل حادثه اعزام کردیم اما هنوز هیچ یک از تیم ها به سبب شرایط نامساعد جوی و بارش باران به محل حادثه نرسیده اند.