١٠ دفتر تسهیل گری در استان البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در جلسه ستاد بازآفرینی استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استاندادی البرز برگزار شد، با بیان اینکه رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در زمینه بهسازی بافت های فرسوده است، اظهار کرد: دولت با تامین امکانات زیر زبنایی و شهرداری با تخفیف در عوارض درصدد اجرایی کردن این طرح است.

وی با بیان اینکه با انجام این طرح، مسکن های احداثی با قیمت مناسب تری به اتمام و بهره برداری خواهد رسید، افزود: بافت فرسوده، بافتی است که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و امروزه از لحاظ عملکردی با چالش هایی مواجه شده است.

وجود ۱۶۸ هکتار بافت فرسوده در ساوجبلاغ

در ادامه ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه ساماندهی بافت فرسوده برای توسعه شهری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: ۱۶۸ هکتار بافت فرسوده در شهرستان ساوجبلاغ وجود دارد.

همچنین محسن محمدی سیرایی معاون اداره کل اجتماعی استانداری البرز در پایان با بیان اینکه ۱۰ دفتر تسهیل گری با رویکرد اجتماع محور در استان راه اندازی خواهد شد، اظهار کرد: جای خوشحالی است که ساماندهی بافت های فرسوده با اهداف اجتماع محور پیش برده شود.