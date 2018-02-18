ریزش کوه در ۴ محور مواصلاتی استان ایلام

ورالله دلخواه روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ریزش ها در مسیر حمیل ،ملکشاهی ، زرین آباد دهلران و دره شهر بوده است.

وی تاکید کرد: این ریزش ها به گونه ای نبوده که منجر به مسدود شدن مسیر بشود و نیروهای راهداری مرتب در حال پاکسازی مسیرها هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام تاکید کرد: ۳۴ گروه با در اختیار داشتن ۱۷۸ دستگاه و ماشین آلات سبک و سنگین راهداری مشغول عملیات پاکسازی مسیرها هستند.

وی گفت: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع مسافران از وضعیت جاده های استان ایلام راه اندازی شده و هموطنان قبل از حرکت برای کسب اطلاع از شرایط جاده ها با این شماره تماس بگیرند.

بارش های رگباری که از روز پنجشنبه در استان ایلام آغاز شده همچنان ادامه دارد و طی این مدت بیشترین بارش از ارکواز ملکشاهی با ۱۲۳ میلی متر گزارش شده است.