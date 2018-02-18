کشف ۶ فقره سرقت و دستگیری سارق منزل در ملایر

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به بدنبال افزایش وقوع سرقت منزل در شهرستان ملایر، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استاند همدان قرار گرفت.

وی افزود: پس از جمع بندی و تجزیه و تحلیل پرونده های واصله و بررسی آخرین شیوه و شگردهای سرقت و انجام تحقیقات میدانی، یکی از سارقان حرفه ای و سابقه دار اهل و ساکن ملایر شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: با انجام شگرد های پلیسی و بازجویی های تخصصی، متهم به ۴ فقره سرقت منزل و ۲ فقره سرقت مغازه اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: محل های سرقت با راهنمایی متهم تائید و پرونده به مرجع قضایی ارسایی ارسال شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان همچنین از کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۲ دستگاه انواع دوچرخه در این استان خبر داد و گفت: در پی افزایش سرقت دوچرخه از داخل پارکینگ ساختمان های مجتمع های مسکونی در یک محدوده مکانی در سطح شهر همدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از جمع بندی، تجزیه و تحلیل پرونده های واصله بررسی شیوه و شگرد، پیک سرقت ها و انجام تحقیقات میدانی، با همکاری کارشناس ادله الکترونیک و دیجیتال اداره تشخیص هویت، ۲ دو نفر از سارقان حرفه ای و سابقه دار شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ رضا زارعی بیان داشت: با انجام شگردهای پلیسی و بازجویی های تخصصی، متهمان به سرقت ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۲ دستگاه انواع دوچرخه از داخل پارکینگ آپارتمان ها اعتراف کردند.

وی گفت: علی رغم اینکه بعضی از مالباختگان سرقت وسایل خود را گزارش نکرده بودند، ۲۰ نفر از آنان شناسایی و اموال خود را تحویل و ۱۱ نفر از خریداران اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ زارعی اظهار داشت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: ۵ دستگاه دوچرخه بلاصاحب بوده و شهروندانی که در این خصوص مالباخته هستند به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.