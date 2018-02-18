بمب گذاری خودرو در منطقه باغ دبیر قزوین صحت ندارد

به گزارش حخبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، در پی پخش شایعاتی مبنی بر بمب گذاری خودرو در منطقه باغ دبیر قزوین؛ سردار مهدی محمودی اظهار داشت: پس از اطلاع از وقوع یک فقره بمب گذاری در خودرویی در منطقه باغ دبیر قزوین با حضور عوامل پلیس در صحنه متوجه نصب یک عدد نارنجک دستی جنگی در زیر خودرو شدند.

وی تصریح کرد : نارنجک توسط عوامل خنثی کننده پلیس از خودرو جدا و الحمد ا... هیچ گونه حادثه ای در پی نداشته و در حال حاضر وضعیت عادی و ماموریت پلیس به اتمام رسیده است.

این مقام ارشد انتظامی در پایان افزود: اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسید.