کشف بیش از ۱۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه در محورهای مواصلاتی شهرستان بهار به منظور به حداقل رساندن حوادث و آسیب‌های ناشی از انفجار مواد محترقه در شب چهارشنبه آخر سال، به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح با تلاش کارکنان انتظامی شهرستان بهار ۱۰ هزار ۳۴۵ عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز کشف و جمع آوری شد.

سرهنگ بزرگعلی نوری اظهار داشت: در این راستا ۲ نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به کشف ۱۲ هزار و ۳۴۵ عدد مواد محترقه از ابتدای ماه تاکنون در بهار گفت: طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه با جدیت در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: خانواده ها باید با آموزش های لازم خطرات مواد محترقه را به فرزندان و جوانان گوشزد کنند.

وی همچنین از دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نوری گفت: با تلاش کارکنان انتظامی شهرستان و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۳۰ گرم و ۲۳۰ سوت انواع مواد مخدر کشف شد.

وی افزود: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به مجموع کشفیات مواد مخدر و دستگیری ها از ابتدای ماه تاکنون افزود: از ابتدای بهمن تاکنون با دستگیری ۴۴ نفر خرده فروش و معتاد، ۲ کیلو و ۸۶۰ گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.