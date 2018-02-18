۸۲۵ برنامه به مناسبت ایام فاطمیه در آذربایجان غربی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ۸۲۵ برنامه به همت تبلیغات اسلامی استان در سطح شهرها و روستاهای استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این برنامه ها توسط هئیت های مذهبی و روحانیون مستقر و نیز مساجد فعال برگزار می شود افزود: برگزاری همایش با حضور سخنرانان ملی و استانی، گفتمان های دینی با موضوع فاطمه شناسی، برگزاری مسابقات پیامکی در خصوص زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) به همراه جوایز، محفل انس با قرآن در سطح مساجد شهری و روستایی استان، فراخوان مقاله نویسی، تجلیل از بانوان برتر در عرصه دینی، قرآنی و فرهنگی، مراسم عزاداری خیابانی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از اهم این برنامه ها است.

حجت الاسلام داداش زاده در ادامه همچنین برگزاری مراسم سوگواری در هیئت های مذهبی بانوان سراسر استان، کنگره ملی ولایت شعر یاس نبوی، به همراه کارگاه های آموزشی با موضوع مهارت های زندگی و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) از دیگر برنامه ها برشمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین از برپایی ۱۰۰ ایستگاه صلواتی در سطح استان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد و افزود: این ایستگاه های صلواتی با هدف زنده نگه داشتن یاد و ایام شهادت بزرگ بانوی جهان اسلام و سرور زنان حضرت فاطمه زهرا (س) برپا می شوند.

وی اظهارداشت:حضرت زهرا(س) در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی باید الگوی بانوان باشد و اگر بانوان ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهند سعادتمند خواهند بود و اگر بانوان در تربیت فرزندان خود سیره و رفتار این بانو را مورد توجه قرار دهندفرزندانی با ایمان خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) اولین شهیده دفاع از حریم ولایت است و رشادتهای این بانوی بزرگوار اسلام در شرایط آن ایام می تواند اسوه ای برای همه زنان مؤمنه و خداجو باشد افزود: برخی ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی در سطح جامعه، معلول دوری از آموزه های دینی و فاصله گرفتن از سیره پاک ائمه معصومین (ع) خصوصا حضرت زهرا(س) است.

حجت الاسلام داداش زاده با اشاره به ایثارگری های حضرت زهرا (س) گفت: ایشان الگویی کامل و برتر برای بانوان در رفتار در محیط خانه و تربیت فرزندان هستند و بهتر است بانوان نیز توجه بیشتری به استفاده از این الگوی همیشه زنده تاریخ داشته باشند.حضرت فاطمه زهرا (س) هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی نمونه ای از یک بانوی کامل بود.