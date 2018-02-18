دستگیری سارقان پرندگان زینتی در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شخصی با مراجعه به کلانتری اعلام کرد تعدادی از پرندگان تزیینی وی که در منزل نگهداری می کرد سرقت شده است که به دنبال این گزارش موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ علی حسن حیدری ادامه داد: با تحقیقات به عمل آمده، پلیس به یکی از همسایگان مالباخته مظنون و نامبرده به کلانتری دعوت شد.

وی اظهار داشت: با انجام شگردهای خاص پلیسی متهم به جرم خود اعتراف کرد و گفت با همدستی و مشارکت دوستش مرتکب این سرقت شده است.

سرهنگ حیدری اعلام کرد: با همکاری متهم، نفر دوم نیز دستگیر و اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل شد.

وی گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان فامنین از مردم خواست در نگهداری از اموال و وسایل خود نهایت دقت را داشته باشند و در صورت ترک منزل، مراتب را به بستگان و یا همسایگان معتمد خود اطلاع داده تا در غیاب آن ها، از منزلشان سرکشی کنند.