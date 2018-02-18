به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی درباره بازی با لوکوموتیو ازبکستان گفت: باید ابتدا از میزبانی خوب قطری ها و باشگاه الدحیل تشکر کنیم. امیدواریم ما ایرانی ها هم میزبان خوبی برای لوکوموتیو باشیم.

وی افزود: بخاطر باخت در بازی قبل افسوس خوردیم چراکه بازیکنان ما بالای ۱۱ کیلومتر دویده بودند.بر خلاف شایستگی باختیم و حداقل باید بازی مساوی می شد.

وی افزود: بزرگی می گفت موفقیت پایانی ندارد و شکست هم کشنده نیست. این شجاعت است که ادامه دارد. تیمی که می خواهد بخصوص در آسیا مقام بیاورد، باید شجاع باشد. ان شاءالله ذوب آهن به سمتی برود که علاوه بر خصوصیات خوبی که دارد، توصیه می کنم بازیکنان مثل زمان خلعتبری، عشوری، قاضی، حسینی بازی کند. آخرین فینالی که یک تیم ایرانی به فینال آسیا رسید ذوب آهن بود به خاطر شجاعت بازیکنان و کادر فنی. اعتقادم این است که ما شجاع بازی نمی کنیم. شاید هم این مشکل به من برگردد ولی با همه این توضیحات، از بازیکنانم ممنونم. امیدوارم فردا با یک بازی و برد خوب به جدول برگردیم.

سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که کل فوتبال ایران گریبانگیر است، حرفه ای نبودن بازیکنان است. ما یک هافبک ۳۴ ساله را بیرون کشیدیم و یک هافبک ۲۴ ساله را اضافه کردیم تا فشار را به زمین حریف ببریم. معادلات و افکار ما درست بود ولی اجرای آن درست نبود. بازیکنان ایرانی باید یاد بگیرند حرفه ای زندگی، بازی و فکر کنند. یک بازیکن می آید ۵ روز قبل جلوی استقلال عالی کار می کند ولی چند روز بعد بسیار ضعیف ظاهر می شود. این نگرش باید در فوتبال و ذوب آهن عوض شود.

قلعه نویی تاکید کرد: از تمام بازیکنانم ممنونم. این چند روز بیشتر در بحث روحی و روانی کار کرده ایم. ذوب آهن میزبان مظلومی است. شما بازی با استقلال را دیدید. اگر فردا آن تماشاگر به ورزشگاه بیاید یعنی برای ذوب آهن آمده است؛ اگر هم نیایند یعنی (در بازی با استقلال) برای تیم دیگری آمده بودند. ذوب آهن میزبان مظلومی است در بین نمایندگان ایران. ما الان در رده دوم جدول هستیم. ان شاءالله فردا هم پیروز می شویم و به جدول آسیا هم بر می گردیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید آیا ذوب آهن همانند هفته گذشته بازی می کند یا متفاوت تر و بهتر ظاهر می شود؟ تاکید کرد: ذوب آهن هفته گذشته یکی از ذوب آهن های خوب بود. کم لطفی نکنید. من همیشه حقیقت را می گویم. از شما بعید است زحمات بچه ها را نادیده می گیرید. نتیجه بازی یک بحث است و عملکرد بازیکنان یک چیز مهمتر است. از شما خواهش می کنم به تیم روحیه بدهید نه با این طرح سئوال روحیه بازیکنانی که ۱۱ کیلومتر دویده اند را ضعیف کنید. الدحیل یکی از قویترین تیم های آسیا است که در هفته های آینده خواهید دید. بازیکنان ما اگر یک مقدار شجاعتر بازی می کردند به گلهای دوم و سوم می رسیدید. داور هم کم لطفی کرد و یک پنالتی صد درصد برای ما نگرفت. شما ببینید در لیگ هم داوران برای ما اشتباه می کنند. ما هم در آسیا داریم بدشانسی می آوریم هم در لیگ. واقعا مظلوم هستیم. نمی دانم این مظلومیت کی دست از سر ما بر می دارد! ذوب آهن مقابل الدحیل یکی از بازی های خوبش را انجام داد. افکار ما در آن بازی درست بود و روی اشتباهات فردی گل خوردیم. از تیمم راضی هستم. مطمئنا فردا یک بازی بهتر و هجومی تر انجام می دهیم و سه امتیاز را می گیریم.

سرمربی ذوب آهن درباره صحبتهای سرمربی لوکوموتیو مبنی بر اینکه دنبال کسب سه امتیاز در اصفهان است، گفت: این صحبتها، بحث روحی است که می خواهد روحیه تیمش را بالا ببرد. مگر ما به قطر رفتیم گل نزدیم و هجومی بازی نکردیم؟ اینها مباحث روحی و روانی است که در فوتبال طبیعی است.

در ادامه خبرنگاری از مرتضی تبریزی بازیکن ذوب آهن که در نشست خبری حاضر شده بود، سئوالی درباره تغییر نگرش در ذوب آهن پرسید. در این هنگام امیر قلعه نویی گفت: قبل از آنکه تبریزی به این سئوال پاسخ بدهد باید بگویم نگرش اینطور نیست که در یک زمان کوتاه جواب بدهد. شما منچسترسیتی پارسال و امسال را با هم مقایسه کنید. این تغییر نگرش نیاز به زمان دارد ولی خوشحالم که با شرایط بدی که نیم فصل اول داشتیم و مشکلاتی که بعضی دوستان ایجاد کردند، توانستیم جزو سه، چهار تیم اول بیاییم.

قلعه نویی در واکنش به سقوط تیم پاس همدان به لیگ دسته سوم هم گفت: طبق قوانین AFC نمی توان به این سئوال پاسخ داد. اگر این نشست خبری تمام شد می توانم سئوال شما را جواب بدهم.

وی درباره باز بازی کردن تیم لوکوموتیو و سیستم های ذوب آهن برای این بازی هم تصریح کرد: اجازه بدهید خاطره ای بگویم. زمانی پیش «کریستوف دام» بودم. ایشان از من سئوال کرد سیستم فوتبال بازی می کند یا بازیکن؟ حالا هم باید بگویم سئوال شما سئوال خوبی است. به نظر من، سیستم، فوتبال بازی نمی کند؛ بلکه بازیکن است که بازی می کند! سیستم یک استراتژی است که باید بر اساس آن جلو رفت. یک بازیکن جلوی استقلال به زمین می رود و چه فوتبالی بازی می کند ولی همان بازیکن تیم را نابود می کند! ما سه سیستم برای یک بازی داریم. یکی سیستم پایه، یکی سیستم دفاعی و دیگری سیستم هجومی. خوشبختانه تیم ما در بحث هجومی بسیار عالی است. اعتقاد دارم مخاطب و تماشاگر دوست دارد بازی را ۲ بر یک ببیند تا یک بر صفر. الان هم گل زده ما خیلی خوب است ولی گل خورده ما افتضاح است که اکثرش هم روی اشتباه فردی است. ان شاءالله سیستم های ما با هم مَچ شود.

سرمربی ذوب آهن همچنین با گلایه از تماشاگران این تیم گفت: شاید این نسلی که اینجا نشسته است فوتبال ذوب آهن یادش نباشد. من فوتبال ذوب آهن را در جام تخت جمشید یادم می آید. آن تیم در تهران گربه سیاه تاج و پرسپولیس بود. تعجبم این است که این تیم در فینال لیگ قهرمانان آسیا بوده است اینقدر تماشاگر دارد. یک زمانی می گفتند ورزشگاه فولادشهر دور است ولی ما حتی در ورزشگاه نقش جهان هم بازی کردیم که تعداد تماشاگران از هزار نفر به ۱۰۰ نفر تبدیل شد. تعجب می کنم این تیم ریشه دار، فنی و خوب چرا ۱۰۰ تماشاگر دارد؟ من که اینجا میهمان هستم. این تیم برای مردم است و باید ورزشگاه را پر کنند.