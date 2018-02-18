آسیب های احتمالی بر سر راه انتقال آب به کرمان و یزد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح یکشنبه در جلسه مشترک شورای حفاظت از منابع آب استان های یزد و کرمان ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: ما در شرایطی قرار گرفته ایم که چشم انداز ۱۴۲۰ و حتی ۱۴۵۰ استان های یزد و کرمان حتما به پای تصمیمات امروز ما نوشته می شود، یعنی تغییر اقلیم و همه رخدادهای کنونی به ما می گوید که امروز زمان تصمیم گیری دقیق و البته فوری است که باید به آن توجه داشته باشیم.

زمانی قمی تصریح کرد: استان های یزد و کرمان بخشی از تمدن بزرگ کشور هستند و نه تنها مفاخر و بزرگانی داشته اند بلکه درحوزه اقتصاد در همه دوره های زبان زده بوده اند و این دو منطقه می توانند تمدن بسازند و منشاء تمدن هستند.

استاندار یزد عنوان کرد: بعد از اینکه یزد به عنوان اولین شهر خشتی جهان به ثبت رسید، ورود گردشگر خارجی از سال ۹۲ تا ۹۶ به این استان به طور چشمگیری افزیش یافت که این شرایط رغبت و انگیزه بهره بردن از این مزیت را دو چندان می کند.

زمانی قمی بیان کرد: انتقال آب و دیدن نیازهای دو استان در چشم انداز ۵۰ سال آینده موضوعی است که باید در زمینه توسعه صنعت، معدن، گردشگری و سایر بخش ها به آن توجه کرد.

زمانی بیان کرد: آنچه که امروز در این جلسه می خواهیم به آن برسیم پیدا کردن آسیب های احتمالی بر سر راه انتقال آب از خلیج فارس است که اکنون توسط صنعتگران دو استان در حال انجام است.

استاندار کرمان تصریح کرد: تسریع در این پروژه منفعت بالایی را برای استان هرمزگان به همراه دارد و بعد هم باعث بهره مندی استان های کرمان و یزد می شود.

وی بیان کرد: بخش خصوصی هر دو استان اراده و عزمی جزم برای ورود و مشارکت در پروژه انتقال آب دارند، باید توجه داشت که دولت نمی تواند خیلی از کارها به ویژه این پروژه را به صورت کامل انجام دهد و باید دستمان را به سوی بخش خصوصی در همه حوزه ها از جمله پروژه انتقال آب دراز کنیم.

زمانی قمی با اشاره به اینکه هم افزایی دو استان برای تاثیر بر مناسبات دولت و اخذ مجوزها، پیشبرد کارها و تمرکز بر انتقال آب از دریای عمان تاثیر خوبی دارد، گفت: استان های یزد و کرمان هر دو برای چشم انداز آینده خود نیاز جدی به انتقال آب دارند و از هر گزینه ممکن و میسری استفاده می کنند.

وی ادامه داد: قطعا هیچ گزینه ای برای بررسی دور از نظر ما نخواهد بود و توانمان را روی هم گذاشته و در دولت و سایر جاها تلاش می کنیم که این اتفاق شکل بگیرد.

زمانی قمی عنوان کرد: پیشنهاد می کنم کمیته ای مشترک از امور آبها، صنایع و معاونیت عمرانی استانداری های دو استان تشکیل شود که بیانگر نیاز این مناطق و چشم انداز ۵۰ سال آینده باشد و روی گزینه ها کار کند و در این کمیته ها کاملا باید حضور بخش خصوصی دیده شود.