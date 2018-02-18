به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فلای مُود» نوشته کامبیز نیک آمیز اقتباسی آزاد از رمان «شام با دوستان» اثر دونالد مارگولیز است که به تهیه کنندگی و کارگردانی علی کوچک خواه از ۲ تا ۲۵ اسفندماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه می رود.

کامبیز نیک آمیز، آرام سلیمانی، مژگان آقاداوودیان، سهیل پورجعفر بازیگران این نمایش ۷۰ دقیقه ای هستند. علیرضا حنیفی بازیگر و نویسنده پیشکسوت تئاتر مشاوره هنری نمایش «فلای مُود» را بر عهده دارد.

آیلار باقری دستیار کارگردان، کامبیز نیک آمیز مدیر تولید و برنامه ریز، مرتضی محمدی دستیار تولید و هماهنگی، نگار امیری مدیر روابط عمومی و تبلیغات مجازی، آزاده نصرتی طراح پوستر و بروشور، سارا حنیفی طراح صحنه، سوگل صمدی منشی صحنه، مهرداد اشکانی مدیر صحنه، علی دیری مسئول نور و اتاق فرمان، غزاله حسینی طراح گریم، بهار سیامکی و مهرداد اشکانی مجریان گریم و علی نشاط، آیلار باقری و یاسمین الله یاری به عنوان عکاس در تولید این اثر هنری فعالیت می کنند.

«فلای مُود» داستان زوجی است که بعد از گذشت چند سال از زندگی شان به دلیل کمبود روابط عاطفی قصد جدایی دارند و با وارد کردن دوستان صمیمی خود به این موضوع زندگی آنها را نیز با چالش مواجه می کنند و ...