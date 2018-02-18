پرونده مسکن مهر استانهایی که در داخل شهر بوده بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی روز یکشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: امیدواریم پرونده مسکن مهر استان قزوین در سال آینده بسته شود و بجز شهرک مهرگان در سایر شهرهای استان هیچ پرونده مفتوح نداریم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در استان قزوین خوشبختانه مسکن مهر بخوبی اجرا شده و برای حل برخی مشکلات آن از جمله عبور کانال آب و جلوگیری از افتادن افراد در آن و احداث راه دسترسی به قزوین اعتبار لازم را پیش بینی و آن را اجرایی می کنیم.

وی اضافه کرد: پرونده مسکن مهر استانهایی که پروژه آنها در داخل شهر بوده از جمله زنجان، یزد چهارمحال و بختیاری بسته شده و طرح مسکن مهر در استاننهای ایلام و اصهان و شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در حال اجراست.

مهرآبادی تصریح کرد: از مدیرکل راه و شهرسازی استان خواسته ایم با انجام دو شیفت کاری سرعت اجرا را بالا ببرند تا در نیمه اول سال آینده تمام پرونده های مسکن مهر استان بسته شود.