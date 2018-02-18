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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

پرونده مسکن مهر استانهایی که در داخل شهر بوده بسته شده است

پرونده مسکن مهر استانهایی که در داخل شهر بوده بسته شده است

قزوین- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت:پرونده استانهایی که پروژه مسکن مهر آنها در داخل شهرها بوده ازجمله زنجان،یزد، چهار محالب و بختیاری بسته شده و در قزوین هم سال آینده پروژه تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی روز یکشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: امیدواریم پرونده مسکن مهر استان قزوین در سال آینده بسته شود و بجز شهرک مهرگان در سایر شهرهای استان هیچ پرونده مفتوح نداریم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در استان قزوین خوشبختانه مسکن مهر بخوبی اجرا شده و برای حل برخی مشکلات آن از جمله عبور کانال آب و جلوگیری از افتادن افراد در آن و احداث راه دسترسی به قزوین اعتبار لازم را پیش بینی و آن را اجرایی می کنیم.

وی اضافه کرد: پرونده مسکن مهر استانهایی که پروژه آنها در داخل شهر بوده از جمله زنجان، یزد چهارمحال و بختیاری بسته شده و طرح مسکن مهر در استاننهای ایلام و اصهان و شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در حال اجراست.

مهرآبادی تصریح کرد: از مدیرکل راه و شهرسازی استان خواسته ایم با انجام دو شیفت کاری سرعت اجرا را بالا ببرند تا در نیمه اول سال آینده تمام پرونده های مسکن مهر استان بسته شود.

کد مطلب 4231015

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