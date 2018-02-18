بازی ماشین سازی و شهرداری تبریز لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار به دلیل بارش باران و مخالفت باشگاه گسترش فولاد تبریز به بازی روی چمن ورزشگاه بنیان دیزل لغو شد.

طبق اعلام مسئولان هیات فوتبال آذربایجان شرقی، زمان برگزاری دیدار تیم های ماشین سازی و شهرداری تبریز متعاقبا اعلام می شود.

هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر یکشنبه با انجام هفت بازی در شهرهای مختلف آغاز می شود.

قرار بود دیدار تیم های شهرداری و ماشین سازی در دربی لیگ یکی های فوتبال تبریز، از چارچوب بازی های هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه در زمین اختصاصی گسترش فولاد (بنیان دیزل) برگزار شود که لغو شد.