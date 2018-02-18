اهالی فرهنگ پرچمدار مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی روز یکشنبه در آیین معرفی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام اظهار داشت: تاثیرگذار نخبگان فرهنگی و هنری بر اقشار مختلف جامعه امری بدیهی و روشن است و همواره عموم مردم انان را به عنوان مرجع در تحولات اجتماعی می شناسند.

وی ادامه داد: پیشینه بسیار طولانی ایرانیان در تاریخ ، فرهنگ و هنر در کمتر جایی از این کره خاکی دیده می شود و همه باید به داشتن آیبن فرهنگی غنی به خود ببالیم.

معاون وزیر ارشاد تاکید کرد: دنیای غرب برای غلیه و تسلط بر سایر کشورها از ابزار هنر و تبلیغات برای سلطه استفاده می کند و امروزه با هجمه بسیار سنگینی این برنامه خود را دنبال می کند.

حسینی اضافه کرد: اگر می خواهیم در برابر این توطئه و هجمه مقاومت کرده و پاسخی قاطع به این حربه آنان بزنیم ، باید اهالی فرهنگ و هنر بیشتر در این زمینه ورود کنند چراکه تجربه نشان داده تاثیرگذاری آثار و سخنان این افراد بسیار بیشتر است.

وی با تمجید از تلاش های نیاکان در دوران تصدی مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام مدیرکل جدید را فردی آشنا به مسائل و مشکلات این عرصه در استان ایلام معرفی و ابراز امیدواری کرد در دوره جدیدی مدیریتی شاهد ارتقای فعالیت های فرهنگ و هنری در استان ایلام باشیم.

معاون وزیر ارشاد حرمت در مسیر ارتقای حوزه فرهنگ را سخت و دارای موانع متعددی ذکر کرد و از مجموعه دولت خواست با افزایش اعتبارات بخش فرهنگی دست اهالی فرهنگ را برای پیشبرد برنامه های آنها بگیرد.

عمران خودآموز به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام جایگزین علی محمد نیاکان شد.