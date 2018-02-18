مسیر پیرانشهر - اشنویه مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمودی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند امداد رسانی در جاده های برفی استان عنوان کرد: مسیر پیرانشهر ـ اشنویه مسدود است و تردد در آن غیر ممکن است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ سرنشین و مسافر در اثر برف و کولاک گرفتار شده اند افزود: تمامی مسیر های مواصلاتی آذربایجان غربی به خصوص گردنه ها لغزنده بوده و حرکت در این مسیر ها در صورت عدم رعایت مواردایمنی خطر ساز است.

محمودی اصل با بیان اینکه نیروهای عملیاتی در حال امداد رسانی و توزیع اقلام خوراکی از قبیل خرما،بیسکوئیت و آب معدنی در بین آنان توزیع شده است ادامه داد: هم وطنان به هنگام خروج از منزل حتما ایمنی خودروی خود را در نظر داشته و همچنین خوراکی، لوازم گرمایشی به اندازه کافی به همراه بردارند.

هلال احمر استان دارای ۲۴ واحد ثابت و سیار در مناطق مختلف استان است.

اگر هم وطنان در کولاک با مشکلی گرفتار شده و نیازمند همیاری هلال احمر شدند می توانند با شماره ۱۱۲ تماس پیدا کنند.