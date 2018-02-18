کشور نیازمند تقویت روحیه همدلی و وحدت میان مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز یکشنبه در مراسم معرفی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام اظهار داشت: بدون شک تقابل بین مسئولان تنها برنامه های دشمن را به پیش می برد و باید تلاش کنیم تا کشتی انقلاب را در برهه های حساس و امواج سهمگین پیش رو به سلامت به حرکت درآوریم.

وی با انتقاد از برخی سخنان وحدت شکن توسط افراد مختلف افزود: دولت برخواسته از رای مردم بوده و تنفیذ رهبر معظم انقلاب را بدست آورده و چگونه برخی به خود اجازه می دهند انواع تهمت های بی اساس را به مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور نسبت دهند.

استاندار ایلام اضافه کرد: گسترش این تهمت ها از سوی ارگان ها و اشخاص مختلف در حالیست که رئیس جمهور سابق که کشور را در مشکلات متعدد تحریم گرفتار کرد می تواند هر گونه سخنی را به زبان آورده و کسی با وی برخورد نکند.

سلیمانی دشتکی گفت: همه در کشتی انقلاب حضور داریم و با وجود اختلاف سلایق و دیدگاه های سیاسی باید در جهت منافع ملی گام برداریم و حتی اگر انتقادی نیز داریم با ادبیاتی محترمانه آنرا بیان کنیم.

استاندار ایلام یادآور شد: چرا باید در برخی تریبون ها حرف هایی گفته شود که مایه مضحکه دشمن قرار گیرد، دولت هیچگاه خود را عاری از اشتباه و مشکل نمی داند ولی بیان مطالبی بدور از اخلاق و ادب در شان برخی نهادهای ارزشی نیست.

استاندار ایلام تاکید کرد: دکتر روحانی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم تلاش کرده مجموعه ای از بهترین افراد را از طیف های مختلف سیاسی برای همکاری انتخاب کند و در دولت کنونی و در واگذاری مسئولیت ها از شماری از نیروهای اصولگرا هم استفاده شده است.

سلیمانی همچنین بر لزوم برگزاری باشکوه کنگره شهدای استان در سال آینده تاکید کرد و گفت: آمادگی داریم برنامه ریزی لازم را برای اجرای ان انجام دهیم.