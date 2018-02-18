مدیر کانون بسیج رسانه شیراز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه با حکم سردار هاشم غیاثی فرمانده سپاه فجر استان فارس، رضا جاویدی به مدت سه سال مدیر کانون بسیج رسانه شیراز شد.

جاویدی فعالیت های رسانه ای و اطلاع رسانی خود را به طور رسمی از سال ۸۴ آغاز کرد.