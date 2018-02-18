به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی اتوبوس بامداد امروز یک شنبه در آزاد راه پیامبر اعظم چهار کشته و ۲۶ مصدوم به جا گذاشت.
چهار نفر در این واژگونی در دم جان باختند. هشت نفر از مصدومان این حادثه نیز به بیمارستان هشترود، ۱۱ نفر به بیمارستان سینا در تبریز و پنج نفر دیگر نیز که شدت جراحات آنها بالاتر بود به بیمارستان امام رضای تبریز منتقل شدند.
سرهنگ جواد ناموران، رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: این اتوبوس از خوی عازم تهران بود، علت حادثه نیز تخطی از سرعت مطمئنه و لغزندگی جاده بوده است.
اسامی مصدومان به شرح زیر است:
- علی قربانی ۳۹ ساله
- اسد سلمانی ۳۸ ساله
- زهرا کربلایی ۶۵ ساله
- امیرحسین سرخانی ۲۳ ساله
- فرهاد زند ۴۱ ساله
- علی کاشی زاده ۳۲ ساله
- ابراهیم نعمتی ۵۶ ساله
- سعید آحادی ۳۵ ساله
- یوسف رضائی ۳۵ ساله
- ابراهیم بیگلو ۲۸ ساله
- علی سلیمان پور ۴۶ ساله
- امین محمدپور ۲۶ ساله
- ایران تیمورزاده ۳۹ ساله
- علی سلطانی ۴۸ ساله
- ۱۵ بهروز کلوانق ۵۳ ساله
- امیر اصلانی ۴۸ ساله
- رسول اباذری ۲۹ ساله
- کریم اباذری ۱۹ ساله
- محمد قره برجک ۳۶ ساله
- حسین عادلی ۳۷ ساله
- لیلا حاجی پور ۵۵ ساله
- سیداحمد حسینی ۵۰ ساله
- حجت هاشمی ۵۰ ساله
- سیامک صفری ۲۵ ساله
- فاطمه اباذری ۲۶ ساله
- محمدمهدی اباذری ۴ ساله
اسامی کشته شدگان نیز به شرح زیر است:
- حسین محمودی ۳۶ ساله
- ولی اسماعیل زاده ۵۲ ساله
- رضا ولی نژاد ۵۰ ساله
- مجهول الهویه ۵۵ ساله- زن
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