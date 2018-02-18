به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی اتوبوس بامداد امروز یک شنبه در آزاد راه پیامبر اعظم چهار کشته و ۲۶ مصدوم به جا گذاشت.

چهار نفر در این واژگونی در دم جان باختند. هشت نفر از مصدومان این حادثه نیز به بیمارستان هشترود، ۱۱ نفر به بیمارستان سینا در تبریز و پنج نفر دیگر نیز که شدت جراحات آنها بالاتر بود به بیمارستان امام رضای تبریز منتقل شدند.

سرهنگ جواد ناموران، رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: این اتوبوس از خوی عازم تهران بود، علت حادثه نیز تخطی از سرعت مطمئنه و لغزندگی جاده بوده است.

اسامی مصدومان به شرح زیر است:

علی قربانی ۳۹ ساله اسد سلمانی ۳۸ ساله زهرا کربلایی ۶۵ ساله امیرحسین سرخانی ۲۳ ساله فرهاد زند ۴۱ ساله علی کاشی زاده ۳۲ ساله ابراهیم نعمتی ۵۶ ساله سعید آحادی ۳۵ ساله یوسف رضائی ۳۵ ساله ابراهیم بیگلو ۲۸ ساله علی سلیمان پور ۴۶ ساله امین محمدپور ۲۶ ساله ایران تیمورزاده ۳۹ ساله علی سلطانی ۴۸ ساله ۱۵ بهروز کلوانق ۵۳ ساله امیر اصلانی ۴۸ ساله رسول اباذری ۲۹ ساله کریم اباذری ۱۹ ساله محمد قره برجک ۳۶ ساله حسین عادلی ۳۷ ساله لیلا حاجی پور ۵۵ ساله سیداحمد حسینی ۵۰ ساله حجت هاشمی ۵۰ ساله سیامک صفری ۲۵ ساله فاطمه اباذری ۲۶ ساله محمدمهدی اباذری ۴ ساله

اسامی کشته شدگان نیز به شرح زیر است: