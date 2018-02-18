مشاور امنیت ملی افغانستان راهی عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی این کشور به دعوت «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان، صبح امروز کابل را به مقصد ریاض ترک کرد.

بر اساس اعلام شورای امنیت ملی افغانستان، اتمر در این سفر با مقامات بلند پایه عربستان در مورد موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست که مشاور امنیت ملی افغانستان در این سفر در مورد چه موضوعاتی با مقامات عربستان به مذاکره خواهد پرداخت.

اتمر در حالی به عربستان سعودی سفر می‌کند که افغانستان و عربستان روابط سیاسی عمیقی دارند و انتظار می‌رود این کشور در روند صلح و پایان جنگ در افغانستان نقش مهی را ایفا کند.