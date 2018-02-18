ساماندهی دستفروشان با برداشت از اعتبار رفع سد معبر

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران افزود: خدمت جدید در برنامه پهنه سامانه فعالیت شهر کد ۳۱۱۰۰ برای حمایت از تشکلهای اجتماعی و تعاونی با موضوع «ساماندهی شرایط دستفروشی و بساط گستری در راستای کاهش عرصههای دستفروشی در گذرهای شهری» پیشنهاد میکنیم و اختصاص بخشی از اعتبار رفع سد معبر با شماره طبقه بندی ۳۱۱۰۲ به عنوان ردیف جدید باشد و مبلغ پیشنهادی ما هم ۳۰ میلیارد ریال است.
به گفته وی؛ برای جایگزین کردن روشهای حذفی، تنبیهی و خشن بخشی از آن هزینه را به روش تشویقی به ساماندهی شرایط برای کم کردن از زمینه و فضاهای منازعات شهری اختصاص دهیم.
فخاری با بیان این که ردیف پیشنهادی دستمزد سازمان رفع سدمعبر هم نیست، تاکید کرد: این پیشنهاد در هزینههای پیمانکاری است. موضوع این است که به جای روشهای خشن و تنبیهی برای ساماندهی شهر روشهای سازنده در پیش بگیریم، با روشهای گذشته تاکنون آن سامانی که مردم انتظار داشتند به نحو مطلوب اتفاق نیفتاده است. مبلغ ۳۰ میلیارد ریال یک درصد از هزینههاست که میتواند صرف ساماندهی و بهسازی به روش تشویقی دستفروشان گردد، آنهم در محدودهها و محیطهایی که رقابت منفی حرفهای و اقتصادی با کسبه و پرداختکنندگان مالیات هم ایجاد نشود.
این پیشنهاد با ۱۷ رای موافق و ۲ رای مخالف به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
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