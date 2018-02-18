شمارش معکوس برای عملیات گسترده ارتش سوریه در غوطه شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه در حال آماده سازی برای بزرگترین عملیات نظامی در «غوطه شرقی» در حومه دمشق است. ارتش این کشور در این عملیات از تجهیزات نظامی و موشک انداز های پیشرفته استفاده خواهد کرد.

فرماندهی نیروهای مسلح سوریه از ژنرال «سهیل الحسن» که تاکنون دهها پیروزی در محورهای متعدد از جمله در نبرد باز کردن مسیر حلب و آزادسازی این شهر، شکستن محاصره دیرالزور و پیشروی های اخیر در حومه حماه و حلب و حمص و ادلب، داشته است خواسته تا در این عملیات نیز حضور داشته باشد.

ارتش سوریه طی چند روز آینده عملیات خود را آغاز خواهد کرد که یکی از سنگین ترین عملیات های ارتش سوریه در مقابل جبهه النصره و تروریست های هم پیمان با آنها به شمار می رود.