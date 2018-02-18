به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کرسی مناظره نقد و بررسی با موضوع «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می شود.

در این کرسی، حجج الاسلام حمید پارسانیا و محمدتقی سبحانی به مناظره می پردازند.

دبیری علمی کرسی «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» به عهده ابراهیم علیپور است.

دومین کرسی مناظره نقد و بررسی با موضوع «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» پنج شنبه سوم اسفندماه ساعت۹:۴۰ در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در قم، ابتدای خیابان معلم، برگزار می شود.