  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی درباره ماهیت علم دینی بررسی می‌شود

دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی درباره ماهیت علم دینی بررسی می‌شود

دومین کرسی مناظره نقد و بررسی با موضوع «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کرسی مناظره نقد و بررسی  با موضوع «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می شود.

در این کرسی، حجج الاسلام حمید پارسانیا و محمدتقی سبحانی به مناظره می پردازند.

دبیری علمی کرسی «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» به عهده ابراهیم علیپور است.

دومین کرسی مناظره نقد و بررسی  با موضوع «بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» پنج شنبه سوم اسفندماه ساعت۹:۴۰ در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در قم، ابتدای خیابان معلم، برگزار می شود.

کد مطلب 4231084
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها