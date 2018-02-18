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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

مسئول تیم اعزامی اورژانس به حادثه سقوط هواپیما:

امداد گران به ۴ گروه تقسیم شدند/ پیشرفت کند گروه های امدادی

امداد گران به ۴ گروه تقسیم شدند/ پیشرفت کند گروه های امدادی

اصفهان - مسئول تیم اعزامی اورژانس به حادثه سقوط هواپیما تهران - یاسوج گفت: گروه های امدادی را به چهار گروه تقسیم و به مناطق احتمالی حادثه اعزام کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، پوران فر در خصوص آخرین اقدامات گفت: هم اکنون تمام گروه های امدادی از آتش نشانی، اورژانس، سپاه، نیروی انتطامی و هلال احمر در منطقه حضور دارند.

وی بیان کرد: ما چهار گزارش از منابع غیر موثق در خصوص مناطق احتمالی سقوط هواپیما داریم که گروه های امدادی را به چهار دسته تقسیم و به مناطق مورد نظر اعزام کردیم.

وی گفت: میدان دید در ارتفاعات به ۱۰ متر می رسد و نمی توان منطقه را به خوبی رصد کرد.

مسئول تیم اعزامی اورژانس به حادثه سقوط هواپیما تهران - یاسوج گفت: لاشه هواپیما هنوز رویت نشده ولی مردم منطقه می گویند صدای برخورد را شنیده اند.

وی به بارش شدید برف در منطقه اشاره کرد و گفت: پیش روی در منطقه به شدت سخت و دشوار شده است.

کد مطلب 4231087

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