به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در یازدهمین نشست شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با بیان اینکه سیاست ما در هرمزگان تمرکز بر پروژه‌های قابل تکمیل تا پایان سال مالی است، اظهار داشت: بر این اساس منابع و اعتبارات را به پروژه‌هایی اختصاص خواهیم داد که تا پایان سال مالی جاری به اتمام می‌رسند.

وی ادامه داد: پروژه‌هایی که در سطح استان آغاز می‌شوند باید در طول همان سال مالی به پایان برسند.

استاندار هرمزگان افزود: هدف ما این است در تخصیص بودجه‌های استانی اولویت را به پروژه‌هایی اختصاص دهیم که در یک سال مالی به پایان می‌رسند و یا پروژه‌هایی که زمان برای آن تعیین شده است.

همتی با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بهره‌وری را ارتقا می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به اینکه بودجه سال 97 مبتنی بر عملکرد است، باید همه دستگاه‌ها برای استفاده از بودجه برنامه مشخصی داشته باشند.

وی به تصویب اضافه شدن 60 هکتار زمین به روستای چهچکور شهرستان بندرعباس در این نشست اشاره کرد و بیان داشت: مدیریت و ساماندهی اراضی در این روستا باید همه جانبه باشد و برنامه ریزی درستی برای ایجاد زیرساخت‌ها داشته باشیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه سیاست نظام و دولت بر این است که جمعیت در مناطق ساحلی افزایش یابد، اضافه کرد: در روستاهای موجود در نوار ساحلی هرمزگان باید زیرساخت‌ها را در راستای افزایش جمعیت، ایجاد کنیم و برای آنها برنامه ریزی فعالانه داشته باشیم و چشم انداز این مناطق را در نظر بگیریم و به نیازها پاسخ دهیم.

همتی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص زمین‌های واگذار شده برای اجرای طرح‌های مختلف، عنوان کرد: زمین‌های مستعدی برای کشاورزی در مناطق اطراف سد جگین در شهرستان جاسک وجود دارد و آب فراوانی نیز در سد جگین موجود است و برای سال جدید زراعی باید برنامه‌های مناسبی جهت استفاده از این ظرفیت مناسب در راستای تولید و اشتغالزایی تعریف و اجرایی شود.

وی بر سرعت بخشیدن روند واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در هرمزگان تاکید کرد و افزود: برای این کار جلسات کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط هر هفته در استان برگزار شود.

استاندار هرمزگان خواستار نظارت دقیق مدیران بر عملکرد زیرمجموعه آنها در ادارات شد و خاطرنشان کرد: سرعت پاسخگویی ادارات به مردم باید افزایش یابد و مردم در شهرستان‌ها مجبور نباشند برای کار خود به مرکز استان مراجعه کنند.

همتی گفت: ادارات شهرستانی باید اختیار کافی برای کار داشته باشد و دستگاه‌های شهرستانی با فرماندار و بخشدار باید کاملا هماهنگ باشند و به مسائل حوزه کاری خود در شهرستان‌ها تسلط کافی داشته باشند.

وی با تاکید بر آمادگی تمامی دستگاه‌های اجرایی هرمزگان برای تامین نیازهای گردشگران در تعطیلات آغاز سال جدید، ادامه داد: در روزهای پایانی سال کنترل بازار در سطح مرکز استان و شهرستان‌ها به طور منظم انجام و قیمت کالاها مورد نظارت و بررسی قرار گیرد.