هفته آگاهی از مغز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدتقی جغتایی در نشست خبری با تشریح ویژگی های مغز عنوان کرد: مغز انسان در زمان تولد ۴۰۰ گرم وزن دارد در حالی که فرد بالغ با وزن ۷۵ کیلوگرم مغزی برابر با هزار و ۵۰۰ گرم دارد، در بالغین مغز یک پنجم وزن بدن را تشکیل می دهد.

وی گفت: تا سن سه سالگی بیشترین رشد مغز انجام می گیرد اما بعد از آن ۱۵۰ گرم به وزن مغز اضافه می شود؛ از سن سه سالگی تا هشت سالگی فرآیند یادگیری در کودکان اتفاق می افتد از همین رو به این مرحله، مرحله حساس مغز می گویند.

دبیر هفته آگاهی از مغز در خصوص برگزاری هفته آگاهی از مغز که توسط ستاد توسعه علوم شناختی و دانشگاه های کشور برگزار می شود، گفت: هفته آگاهی از مغز با شعار «مغزتو بشناس» از چهارم تا یازدهم اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

مشاور دبیر ستاد علوم شناختی معاونت علمی با بیان اینکه مغز انسان قابل رشد و انعطاف است، گفت: اگر مغز انسان دچار بیماری های خاصی شود می توان امیدوار بود با تکنیک های خاص قابل درمان است به همین دلیل دهه آخر قرن بیستم، دهه مغز نامیده می شود.

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران با بیان اینکه مطالعات محققان دنیا روی مغز متمرکز شده است، گفت: کشورهای مختلف چندین سال است به برگزاری هفته آگاهی از مغز اقدام می کنند که در ایران سومین سال است این برنامه اجرا می شود.

دبیر هفته آگاهی از مغز خاطرنشان کرد: در این چند روزه برنامه هایی برای آشنا کردن قشرهای مختلف دانش آموزی، دانشجویی و مردم با مغز برگزار می شود.

سینا توکلی دبیر اجرایی هفته آگاهی از مغز در ادامه این نشست گفت: این برنامه با هدف ارتقای عملکرد مغز، شناسایی و سرعت بخشیدن به تشخیص زود هنگام اختلالات و بیماری های مغزی و مبارزه با برچسب زدن به بیماران حوزه مغزی برگزار می شود.

وی افزود: دانش آموزان، دانشجویان و قشر مردمی می توانند از برنامه های هفته آگاهی از مغز بهره ببرند؛ سفیران مغز و شناخت که دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی هستند به 100مدرسه می روند و در این یک هفته در خصوص ویژگی های مغز برنامه ای را برگزار می کنند. همچنین چهار سمینار تخصصی در مناطق ۳،۱۴،۶ و شهرری برای دانش آموزان نخبه توسط اساتید برگزار می شود.

به گفته وی، برنامه های هفته آگاهی از مغز در فرهنگسراها و مراکز علمی در سراسر کشور و در تهران در پنج منطقه دایر می شود که در خصوص راه های پیشگیری از درمان بیماری های مغزی صحبت می شود.

به گفته وی علاوه بر فرهنگسراها و مراکز علمی، سازمان بهزیستی، انجمن های آلزایمر، اوتیسم، گفتار درمانی و ... همکاری هایی برای برگزاری بهتر و ارائه اطلاعاتی در خصوص مغز دارند.

وی افزود: از ویژگی های این هفته که در صدر شعار آن قرار دارد «مغز خلاق، مغز سالم، مغز انعطاف پذیر، مغز اجتماعی، مغز ورزشکار» است.