جانباز ۷۰ درصد گلستانی به جمع یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حاج حسن قندهاری جانباز ۷۰ درصد گلستانی براثر بیماری به درجه شهادت نائل شد.

امیرحسین قندهاری، فرزند این جانباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدر از تیرماه امسال به مدت هشت ماه دچار بیماری سرطان لوزالمعده شده بودند که در این مدت بیماری ایشان به اوج رسید.

وی افزود: ایشان برای درمان بیماری خود به بیمارستان خاتم‌الانبیا تهران مراجعه کرده بودند که در شامگاه شنبه(۲۸ بهمن) به یاران شهیدش پیوست.

گفتنی است پیکر این جانباز سفرکرده در روز دوشنبه(۳۰ بهمن) ساعت ۹ صبح از مقابل بیمارستان طالقانی گنبد به سمت امامزاده یحیی بن زید تشییع و در قطعه شهدا به خاک سپرده خواهد شد.