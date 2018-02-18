مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با فعالیت سامانه بارشی، امروز در نیمه غربی کشور و دامنه های جنوبی البرز افزایش ابر، بارش باران، وزش باد و در مناطق جنوبی تر گاهی رعد و برق پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: بارش در مناطق کوهستانی و گردنه ها در شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز به صورت برف خواهد بود.

به گفته وی، امروز بارش ها در استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخش های جنوبی آذربایجان غربی، زنجان و همدان از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین در برخی مناطق جنوب غرب و جنوب کشور نیز وزش باد شدید رخ خواهد داد که این شرایط توام با خیزش گرد و خاک است.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: فردا دوشنبه همزمان با کاهش ناپایداری ها در نیمه غربی، بارندگی شمال شرق، مناطقی از مرکز و شرق کشور را نیز فرا می گیرد. فردا همچنین در جنوب، جنوب شرق و شرق کشور در بعضی نقاط گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد.

وظیفه تاکید کرد: روز سه شنبه بارش برف و باران در خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش بینی می شود و به تدریج از اواخر وقت سه شنبه سامانه بارشی از کشور خارج می شود.

وی تصریح کرد: امروز و فردا آب های نیمه غربی خلیج فارس مواج است. هوای پایتخت امروز ابری، در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد و در اواخر وقت کاهش ابر پیش بینی شده است. فردا نیز هوای تهران کمی ابری و وزش باد، به تدریج افزایش ابر و در بعدازظهر وزش باد شدید را شاهد خواهد بود. کمترین و بیشترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۵ و ۱۴ درجه سانتیگراد اعلام شده است.