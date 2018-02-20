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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

تاکتیک پرسپولیس در آسیا تغییر نمی‌کند/ محرمی غایب دیدار با السد

تاکتیک پرسپولیس در آسیا تغییر نمی‌کند/ محرمی غایب دیدار با السد

کادرفنی پرسپولیس تصمیمی برای تغییر در سیستم بازی این تیم در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس مدت‌هاست با دو هافبک دفاعی به مصاف حریفان خود در رقابت های لیگ برتر می رود. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا نیز با همین سیستم به مصاف نسف قارشی ازبکستان رفتند و توانستند با سه گل از سد حریف خود بگذرد.

سرمربی سرخپوشان پایتخت تصمیم دارد پرسپولیس را در بازی با السد قطر هم با همین سیستم به میدان بفرستد.

حضور محسن ربیع خواه به عنوان یکی از هافبک های دفاعی قطعی شده است اما کادرفنی پرسپولیس هنوز تصمیم نهایی خود را در خصوص استفاده از حسین ماهینی، کمال کامیابی نیا و احمد نوراللهی به عنوان زوج ربیع خواه در میانه میدان نگرفته است.

البته سرماخوردگی صادق محرمی که حضور او در دیدار با السد را منتفی کرده شاید برانکو را مجبور به تغییراتی در ترکیب تیمش کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹ سه شنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف السد قطر می رود.

کد مطلب 4231114
مهدی مرتضویان

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