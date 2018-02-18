به گزارش خبرگزاری مهر، پرداخت تخصصی به مسایل اساسی حوزه رشته زنان و خانواده، کشف و تجمیع راهکارها به منظور حل مسائل این حوزه، ایجاد زمینه تعامل علمی چند سویه میان اصحاب علم در حوزه رشته زنان و خانواده، فراهم نمودن بستر همکاری و حمایت پژوهشی برای افراد توانمند و دارای ایده و همچنین ترویج گفتمان علوم اجتماعی اسلامی و افزایش انگیزه برای پرداختن به مسائل بومی با رویکرد دینی از جمله اهداف برگزاری این دوره تخصصی است.

سرفصل‌های این دوره به صورت کلی به دو بخش مسائل حوزه خانواده و مسائل حوزه زنان تقسیم می‌شود که در قالب این دو بخش به موضوعاتی از قبیل: تحولات ساختار خانواده در ایران، خانواده، فضای مجازی و رسانه‌های جمعی، تحلیل جامعه شناختی انحرافات جنسی در ایران، سلامت و تربیت جنسی، آسیب‌شناسی سیاستگذاری زن وخانواده در ایران، تعارض‌های هویت جنسیتی در ایران، خلاهای حقوقی زن در خانواده، الگوی مطلوب فعالیت اجتماعی زنان، آسیب‌شناسی دفاع از حقوق زنان، تحول نقش و معنای مادری در بین زنان جوان ایرانی و همچنین توسعه و اشتغال زنان پرداخته می‌شود.

گفتنی است، در این دوره سعی شده است که از بالاترین ظرفیت‌های علمی کشور و مطرح‌ترین اساتید این حوزه بهره‌گیری شود که در این راستا حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد، خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی، خانم دکتر فریبا علاسوند، خانم دکتر شهلا باقری، حجه الاسلام دکترسیدسعیدرضا عاملی، خانم دکتر عالیه شکربیگی، خانم دکتر لیلا سادات زعفرانچی، خانم دکتر مریم رفعت جاه و دکتر مجید ابهری در دوره مذکور تدریس خواهند داشت..

با توجه به ماهیت مسأله محور دوره، مخاطبان این دوره، طلاب سطح ۲ حوزه به بعد و دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی تعریف شده‌اند و در راستای اﺗﻘﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری دوره و ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻠﺎﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر این دوره با همکاری دانشگاه الزهراءسلام الله علیها، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز تحقیقات زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، جامعه الزهراءسلام الله علیها، داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻠﺎم و داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدقﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻠﺎم برگزار می‌گردد.

دوره تخصصی «آسیب شناسی اجتماعی زن و خانواده» از تاریخ ۹ لغایت ۱۸ اسفندماه به مدت دوهفته و در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در دانشگاه الزهراسلام الله علیها برگزار خواهد شد و در انتهای این دوره به مخاطبان، مدرک معتبر شرکت در دوره اعطا خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۲۶ بهمن ماه نسبت به ثبت نام اولیه خود از طریق ارسال پیامک (نام، نام خانوادگی، اطلاعات رشته و محل تحصیل) به شماره ۳۰۰۰۶۴۶۴۰۰ اقدام و پس از دریافت پیامک تأییدیه، با مراجعه به سایت ثبت نام خود را نهایی کنند.