سارقان اماکن خصوصی در ساوجبلاغ شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس البرز، سردار عباسعلی محمدیان، با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی در شهر جدید هشتگرد بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه افزود: اکیپی از کارآگاهان خبره پلیس آگاهی با حضور در صحنه سرقت و انجام تحقیقات محلی اطلاع یافتند که سه نفر سارق با یک دستگاه خودروی پژو پارس اقدام به سرقت از اماکن خصوصی می کنند.

وی افزود: مأموران با بهره گیری از اقدامات پلیسی خودروی مورد نظر را در شهر جدید هشتگرد مشاهده و پس از دقایقی تعقیب و گریز خودرو را تعقیب و هر سه سرنشین آن را دستگیر کردند.

سردار محمدیان تصریح کرد: افراد دستگیر شده در بازجویی‌های مأموران لب به اعتراف گشوده و به جرم خود مبنی بر ۶۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده و در بازرسی از منزل آنها مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه یک نفر مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهمان که دارای چندین فقره سابقه سرقت هستند پس از تشکیل پرونده به همراه اقلام مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار محمدیان در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع و مشاهده افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا به منظور پیشگیری از وقوع جرائم نسبت به دستگیری متخلفان و مجرمان اقدام شود.

