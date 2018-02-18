به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی اسدی، درخصوص ارائه خدمات سلامت روان در مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: از ابتدای رخداد حادثه تاکنون، گروه های سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین سایر دانشگاه ها به صورت دوره های دو هفته ای به مناطق زلزله زده اعزام شده و خدمات حمایتی روانی و اجتماعی ارائه داده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون دانشگاه هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، زنجان، قزوین، کردستان، شیراز، اهواز، ارومیه، مازندارن، گلستان، لرستان و همدان با تیم سلامت روان اعزامی در مناطق زلزله زده به صورت چرخشی همکاری کرده اند، خاطرنشان کرد: درحال حاضر نیز حدود ۳۰ کارشناس سلامت روان در منطقه مستقر هستند.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: از آغاز ارائه خدمات سلامت روان در مناطق زلزله زده تاکنون، بیش از ۶۵ هزار نفر از جمعیت آسیب دیده، تحت غربالگری قرار گرفته اند و از این تعداد، ۱۱ هزار نفر دارای مشکلات روانشناختی جدی شناسایی شدند که تیم های سلامت روان اقدامات مداخله روانشناسی را در قالب دوره های ۳ تا ۵ جلسه ای، برای آنها آغاز کرده اند، تا بتوان علائم استرس، وحشت زدگی و افسردگی را در آنها با این مداخلات کنترل کرد.

اسدی ادامه داد: ۸۰ درصد از ۱۱ هزار نفری که تاکنون شناسایی شده اند، مداخلات روانشناسی را دریافت کرده اند و طبق برنامه ریزی ما، این خدمات و حمایت ها تا آخر سال ۹۶ با حضور نیروهای سلامت روان در مناطق با قوت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین برای سال ۹۷ هم نیز برنامه ریزی هایی انجام داده ایم تا حمایت های روانی و اجتماعی در مناطق زلزله زده، در صورت نیاز به همین شدت و در صورتی که شرایط بهبود پیدا کند، به صورت تعدیل شده تر تا پایان خردادماه سال ۹۷ با حضور کارشناسان سلامت روان دانشگاه ها، ادامه پیدا کند.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تعدادی از این افراد که ممکن است با مشکلات پایدارتری مواجه باشند و طی مداخلات اولیه به نتیجه نرسیده اند، نیز به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع داده شده و برای ادامه درمان به سطح تخصصی معرفی می شوند.

اسدی در پایان بیان کرد: بسیاری از مسائل در آن مناطق زیرساختی است و امکانات اولیه زندگی نظیر اسکان، امکانات بهداشتی، حمام، توالت، چادر و سرپناه و تغذیه مسائلی است که مردم را می رنجاند و بر سلامت روان آنها تاثیر نامطلوبی می گذارد و تا زمانی که مردم از نظر امکانات اولیه زندگی احساس امنیت نداشته باشند، تنش روانی، استرس و اختلال روانی متحمل الوقوع است، از سوی دولت و سازمان های مردم نهاد اقدامات زیادی شده، اما تا شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و چنانچه برطرف شود، مشکلات روانی و اجتماعی مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.