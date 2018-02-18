استحکام بخشی بناهای گردشگری اردبیل با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: وقوع حادثه احتمالی در اماکن گردشگری به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ضروری است نسبت به مقوله استحکام بخشی بناهای گردشگری جدی عمل کنیم.

وی با تاکید به اینکه در تمدید پروانه فعالیت یک بنای گردشگری نیز باید موضوع استحکام بخشی قویا مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: مشکلات ارائه گواهی نامه استحکام بنا در مهمان پذیرهای استان نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل ادامه داد: به منظور استحکام بناهای عمومی دولت تسهیلات ویژه پیش بینی کرده که ضروری است در موضوع استحکام بناهای گردشگری نیز به این مهم توجه شود.

ندایی همچنین به ضرورت نصب تابلوهای مناسب گردشگری اشاره و تصریح کرد: در تعداد تابلوها وضعیت مناسبی نداریم و انتظار می رود در اعتبار سال آینده دستگاه های متولی جهت نصب تابلوها رقمی پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه آثار تاریخی متعددی در استان وجود دارد و نصب حداقل پنج تابلوی بزرگ گردشگری ضروری است، متذکر شد: نصب تابلوها باید دوره ای بوده و با ایجاد امکان جدید گردشگری تغییرات لازم اعمال شود.