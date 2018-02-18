  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل:

استحکام بخشی بناهای گردشگری اردبیل با جدیت پیگیری شود

استحکام بخشی بناهای گردشگری اردبیل با جدیت پیگیری شود

اردبیل – معاون امور عمرانی استانداری اردبیل خواستار پیگیری و اجرای طرح‌های استحکام بخشی بناهای گردشگری این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: وقوع حادثه احتمالی در اماکن گردشگری به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ضروری است نسبت به مقوله استحکام بخشی بناهای گردشگری جدی عمل کنیم.

وی با تاکید به اینکه در تمدید پروانه فعالیت یک بنای گردشگری نیز باید موضوع استحکام بخشی قویا مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: مشکلات ارائه گواهی نامه استحکام بنا در مهمان پذیرهای استان نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل ادامه داد: به منظور استحکام بناهای عمومی دولت تسهیلات ویژه پیش بینی کرده که ضروری است در موضوع استحکام بناهای گردشگری نیز به این مهم توجه شود.

ندایی همچنین به ضرورت نصب تابلوهای مناسب گردشگری اشاره و تصریح کرد: در تعداد تابلوها وضعیت مناسبی نداریم و انتظار می رود در اعتبار سال آینده دستگاه های متولی جهت نصب تابلوها  رقمی پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه آثار تاریخی متعددی در استان وجود دارد و نصب حداقل پنج تابلوی بزرگ گردشگری ضروری است، متذکر شد: نصب تابلوها باید دوره ای بوده و با ایجاد امکان جدید گردشگری تغییرات لازم اعمال شود.

کد مطلب 4231146
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها