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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری:

کاهش ۶۸ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۶۸ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری از کاهش ۶۸ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ پارسا ظهر یکشنبه در نشست مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به آخرین وضعیت آب در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میانگین بارش در کل استان چهارمحال و بختیاری از اول مهر ماه تا امروز یکشنبه ۱۰۸ میلی متر است.

وی عنوان کرد: میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته ۳۳۹ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶۸ درصد کاهش بارش در چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی در چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت که ۳۷۲ میلیمتراست که ۷۱ درصد کاهش دارد.

کد مطلب 4231152

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