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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

برج ۳۵۰ متری چوبی در ژاپن طراحی شد

برج ۳۵۰ متری چوبی در ژاپن طراحی شد

یک شرکت ژاپنی برجی ۳۵۰ متری طراحی کرده که از چوب ساخته می شود و با بودجه ۵.۹ میلیارد دلار تا ۲۰۴۱ ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، معماران ژاپنی از طرح بلندترین آسمانخراش چوبی جهان رونمایی کردند.

این سازه ۳۵۰ متری شامل مغازه، خانه، دفاتر تجاری و یک هتل خواهد بود و در ۲۰۴۱ میلادی تکمیل می شود.

 قرار است این برج در مرکز توکیو و با بودجه ۵.۹ میلیارد دلار ساخته شود تا پایتخت ژاپن را به شهری حافظ محیط زیست تبدیل کند. همچنین جنگلی در دل شهر می گنجاند. شرکت « Nikken Sikkei» این سازه را طراحی کرده است.

 در حال حاضر این پروژه W۳۵۰ نام گرفته و هنوز مشخص نیست از چه چوبی برای ساخت آن استفاده می شود.

 این ساختمان ۷۰ طبقه روی زمین دارد و از ترکیب چوب و فولاد ساخته می شود. بیش از۹۰ درصد سازه از چوب خواهد بود.

همچنین سازه بلند می تواند در برابر بادهای قدرتمند و زلزله های متعدد مقاومت کند. علاوه بر هتل، فروشگاه و اماکن مسکونی و تجاری این سازه شامل یک باغ روی سقف، تراس هایی پوشیده از گیاهان، فضاهای داخلی بزرگ با نور طبیعی است.

کد مطلب 4231157
شیوا سعیدی

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